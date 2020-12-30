«مش السومو بس».. 5 رياضات تناسب البدناء

تعتبر الرياضة من الأمور المهمة، حيث أنها تساعد بشكل كبير فى تقوية الجسم، بالإضافة الى تعزيز هرمون السعادة بالجسم، ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد" الطبى، فإن ممارسة بعض التمارين الرياضية كفيلة لتقليل التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.وبمجرد ذكر رياضة للبدناء يأتى فى الأذهان رياضة "السومو" الشهيرة، ولكن هناك الكثير من الرياضات التي تناسب بعض البدناء، نرصدها في هذا التقرير.1- المشيتعتبر من الرياضات الشهيرة والتى تناسب البدناء والنحفاء، فهى فعالة فى تجديد الدورة الدموية، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة.2- السباحة«سيب نفسك المية هترفعك».. من الرياضات التي تناسب البدناء السباحة، فهي تساهم فى زيادة الثقة بالنفس، بالإضافة الى أنه تساهم فى شد العضلات.3- الرمايةمن الألعاب الرياضة المناسبة للبدناء، فهى لا تحتاج مجهود عضلي، كل ما تحتاجة عين ثاقبة وتركيز شديد.4- ركوب الخيليعتبر ركوب الخيل من الرياضات المناسبة للبدناء، ومؤخرًا اكتشف العلماء أن ركوب الخيل يساعد فى تحسين الحالة النفسية وخروج المشاعر السلبية.5-التجديفيعد التجديف من الرياضات الهامة للجسم، فهي من الألعاب الرياضية التي تناسب البدناء، ووفقا لاخر الابحاث فرياضة التجديف تساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرة الرئة على توفير الأكسجين للدم والقلب والجسم بأكمله.