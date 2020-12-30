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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«مش السومو بس».. 5 رياضات تناسب البدناء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:44 م
السومو
السومو
إسلام جمال
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تعتبر الرياضة من الأمور المهمة، حيث أنها تساعد بشكل كبير فى تقوية الجسم، بالإضافة الى تعزيز هرمون السعادة بالجسم، ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد" الطبى، فإن ممارسة بعض التمارين الرياضية كفيلة لتقليل التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.

وبمجرد ذكر رياضة للبدناء يأتى فى الأذهان رياضة "السومو" الشهيرة، ولكن هناك الكثير من الرياضات التي تناسب بعض البدناء، نرصدها في هذا التقرير.

1- المشي

تعتبر من الرياضات الشهيرة والتى تناسب البدناء والنحفاء، فهى فعالة فى تجديد الدورة الدموية، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالطاقة.

2- السباحة

«سيب نفسك المية هترفعك».. من الرياضات التي تناسب البدناء السباحة، فهي تساهم فى زيادة الثقة بالنفس، بالإضافة الى أنه تساهم فى شد العضلات.

3- الرماية

من الألعاب الرياضة المناسبة للبدناء، فهى لا تحتاج مجهود عضلي، كل ما تحتاجة عين ثاقبة وتركيز شديد.


4- ركوب الخيل

يعتبر ركوب الخيل من الرياضات المناسبة للبدناء، ومؤخرًا اكتشف العلماء أن ركوب الخيل يساعد فى تحسين الحالة النفسية وخروج المشاعر السلبية.

5-التجديف

يعد التجديف من الرياضات الهامة للجسم، فهي من الألعاب الرياضية التي تناسب البدناء، ووفقا لاخر الابحاث فرياضة التجديف تساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرة الرئة على توفير الأكسجين للدم والقلب والجسم بأكمله.

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