«جلسة سكر».. 3 شباب يتركون فتاة فقدت الوعى بسبب المخدرات بالقاهرة الجديدة

نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط 3 شباب تعاطوا مخدرات برفقة فتاة، وتركوها في حالة إغماء في السيارة وهربوا بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.وتلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود فتاة داخل سيارة فاقدة الوعي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات أن الفتاة كانت بصحبة 3 شباب وتعاطوا المخدرات داخل سيارتهم، مما أدى لإصابة الفتاة بحالة إغماء.وترك المتهمون سيارتهم وهربوا ظنا منهم أنها توفيت، لكن الأهالي تمكنوا من القبض على المتهمين، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى فى حالة سيئة نتيجة تعاطيها المخدرات، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.