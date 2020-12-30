القوات العراقية تقتل انتحاريًا بمحافظة ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، عن أنها تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا كان ينوي تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة الميلادية بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى 57كم شمال شرق بغداد.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جرى بعملية استباقية استخباراتية نوعية في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى.وأشارت إلى تفكيك الحزام الناسف ومصادرة بندقية كلاشنكوف ورمانات يدوية كانت بحوزته، لافتة إلى إلقاء القبض على إرهابي آخر ضمن ما يسمى المجاهدين الانغماسيين والمطلوب وفق أحكام الارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.