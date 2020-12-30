رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لا تمديد لمخالفي مهلة الإقامة وآخر موعد للمغادرة غدًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد العميد توحيد الكندري، المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عدم تمديد مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص العالقين في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والذين لم يتمكنوا من المغادرة.

وطالب المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المخالفين المشار إليهم بسرعة مغادرة الكويت قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقًا للمهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية الكويتية، والتي تنتهي غدًا الخميس.

وأضاف "الكندري" أن هناك عددًا كبيرًا من الوافدين دخلوا الكويت بواسطة تأشيرات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة؛ حيث منحتهم وزارة الداخلية الكويتية إقامات مؤقتة لمدة 3 أشهر، وتم تجديدها ثلاث مرات، لافتًا إلى أنه بعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ، طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، والتي بدأت منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهايته.

من جانبها، قالت مصادر مطلعة بقطاع شئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، إن عدد الأشخاص الذين تقدموا بتعديل أوضاعهم، وتم منحهم إقامات مؤقتة بلغ 73 ألف وافد ووافدة من جميع الجنسيات، وطلب منهم مغادرة الكويت في غضون أسبوعين من قرار منح الإقامة المؤقتة، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الكويتي، بشأن إغلاق المطار والمنافذ البرية والبحرية، تسببت في حالة من الارتباك مع الوافدين، الذين أرادوا المغادرة وتعديل أوضاعهم.

وأوضحت المصادر أن قطاع شئون الإقامة أبلغ جميع الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم، بضرورة مغادرة البلاد، وعدم منحهم إقامات مجددًا، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بتأشيرات عمل أو تأشيرات زيارة تجارية أو عائلية، بشرط دفع قيمة المخالفات المترتبة عليهم قبل المغادرة، حيث إن المخالف الذي لم يدفع قيمة مخالفاته سيتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، لاعتباره من مخالفي قانون الإقامة.

وكشفت عن أن العدد الفعلي لمخالفي قانون الإقامة المسجلين في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الكويتية، بلغ 186 ألفًا من مختلف الجنسيات ومختلف مواد الإقامة، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا ساهمت في ازدياد أعدادهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس