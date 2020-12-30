الكويت: لا تمديد لمخالفي مهلة الإقامة وآخر موعد للمغادرة غدًا

أكد العميد توحيد الكندري، المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عدم تمديد مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص العالقين في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والذين لم يتمكنوا من المغادرة.وطالب المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المخالفين المشار إليهم بسرعة مغادرة الكويت قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقًا للمهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية الكويتية، والتي تنتهي غدًا الخميس.وأضاف "الكندري" أن هناك عددًا كبيرًا من الوافدين دخلوا الكويت بواسطة تأشيرات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة؛ حيث منحتهم وزارة الداخلية الكويتية إقامات مؤقتة لمدة 3 أشهر، وتم تجديدها ثلاث مرات، لافتًا إلى أنه بعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ، طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، والتي بدأت منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهايته.من جانبها، قالت مصادر مطلعة بقطاع شئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، إن عدد الأشخاص الذين تقدموا بتعديل أوضاعهم، وتم منحهم إقامات مؤقتة بلغ 73 ألف وافد ووافدة من جميع الجنسيات، وطلب منهم مغادرة الكويت في غضون أسبوعين من قرار منح الإقامة المؤقتة، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الكويتي، بشأن إغلاق المطار والمنافذ البرية والبحرية، تسببت في حالة من الارتباك مع الوافدين، الذين أرادوا المغادرة وتعديل أوضاعهم.وأوضحت المصادر أن قطاع شئون الإقامة أبلغ جميع الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم، بضرورة مغادرة البلاد، وعدم منحهم إقامات مجددًا، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بتأشيرات عمل أو تأشيرات زيارة تجارية أو عائلية، بشرط دفع قيمة المخالفات المترتبة عليهم قبل المغادرة، حيث إن المخالف الذي لم يدفع قيمة مخالفاته سيتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، لاعتباره من مخالفي قانون الإقامة.وكشفت عن أن العدد الفعلي لمخالفي قانون الإقامة المسجلين في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الكويتية، بلغ 186 ألفًا من مختلف الجنسيات ومختلف مواد الإقامة، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا ساهمت في ازدياد أعدادهم.