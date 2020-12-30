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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
سيارات
سيارات
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يتنظر ذوي الهمم موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك للاستفادة من مادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط واجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على هذه سيارات.

موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

وننشر موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بالحجز عبر موقع وزارة الصحة المصرية من خلال الرابط التالي: (من هنا)، حيث يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاه من الجمارك يوميا الساعة 1 ظهرا في أيام العمل الرسمية.

اختبار حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة

1 - تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب.
2 - تسجيل رقم الخدمات المتكاملة الخاصة به.

3 - كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب:
* الاسم رباعي.
* الرقم القومي.
* تاريخ الميلاد.
* الوظيفة.
* العنوان.
* رقم الهاتف.
* المحافظة.
4 - تحديد نوع الإعاقة.
5 - اختيار مكان الكشف المطلوب.
6 - دوس حفظ البيانات.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المجهزة
وقد أشارت وزارة التضامن ان هناك مستندات الزامية الواجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك للمواطنين أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة:-
1 - صورتين شخصيتين 4 * 6.
2 - بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.
3 - صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.
4 - أصل المؤهل الدراسي.
5 - قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.
6 - بطاقة الخدمات المتكاملة.

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يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي حصر جميع خدمات الدولة من مؤسسات خاصة أو حكومية أن تكون ميسرة للبحث عبر الشبكة العنكبوتية وأيضا تقديم الخدمه المخصصة لكل فئة، وهذا يحدث بعد ثورة يناير2011 مباشرة ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يأخذ على محمل الجدية التسريع في تلك الأمور التي تخص كل مؤسسة تيسيرا على المواطنين وتخفيفا عن الذهاب والإياب لتلك المؤسسات.

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