موعد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

يهمك أيضًا | رابط المجالس الطبية المتخصصة يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي حصر جميع خدمات الدولة من مؤسسات خاصة أو حكومية أن تكون ميسرة للبحث عبر الشبكة العنكبوتية وأيضا تقديم الخدمه المخصصة لكل فئة، وهذا يحدث بعد ثورة يناير2011 مباشرة ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يأخذ على محمل الجدية التسريع في تلك الأمور التي تخص كل مؤسسة تيسيرا على المواطنين وتخفيفا عن الذهاب والإياب لتلك المؤسسات. يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي حصر جميع خدمات الدولة من مؤسسات خاصة أو حكومية أن تكون ميسرة للبحث عبر الشبكة العنكبوتية وأيضا تقديم الخدمه المخصصة لكل فئة، وهذا يحدث بعد ثورة يناير2011 مباشرة ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يأخذ على محمل الجدية التسريع في تلك الأمور التي تخص كل مؤسسة تيسيرا على المواطنين وتخفيفا عن الذهاب والإياب لتلك المؤسسات.

3 - كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب:* الاسم رباعي.* الرقم القومي.* تاريخ الميلاد.* الوظيفة.* العنوان.* رقم الهاتف.* المحافظة.4 - تحديد نوع الإعاقة.5 - اختيار مكان الكشف المطلوب.6 - دوس حفظ البيانات.وقد أشارت وزارة التضامن ان هناك مستندات الزامية الواجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك للمواطنين أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة:-1 - صورتين شخصيتين 4 * 6.2 - بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.3 - صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.4 - أصل المؤهل الدراسي.5 - قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.6 - بطاقة الخدمات المتكاملة.