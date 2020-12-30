موعد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
يتنظر ذوي الهمم موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك للاستفادة من مادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط واجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على هذه سيارات.
2 - تسجيل رقم الخدمات المتكاملة الخاصة به.
3 - كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب:
* الاسم رباعي.
* الرقم القومي.
* تاريخ الميلاد.
* الوظيفة.
* العنوان.
* رقم الهاتف.
* المحافظة.
4 - تحديد نوع الإعاقة.
5 - اختيار مكان الكشف المطلوب.
6 - دوس حفظ البيانات.
المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المجهزة
وقد أشارت وزارة التضامن ان هناك مستندات الزامية الواجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك للمواطنين أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة:-
1 - صورتين شخصيتين 4 * 6.
2 - بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.
3 - صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.
4 - أصل المؤهل الدراسي.
5 - قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.
6 - بطاقة الخدمات المتكاملة.
موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجماركوننشر موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بالحجز عبر موقع وزارة الصحة المصرية من خلال الرابط التالي: (من هنا)، حيث يتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاه من الجمارك يوميا الساعة 1 ظهرا في أيام العمل الرسمية.
اختبار حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة1 - تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب.
2 - تسجيل رقم الخدمات المتكاملة الخاصة به.
3 - كتابة بيانات الكاملة للشخص الراغب في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب:
* الاسم رباعي.
* الرقم القومي.
* تاريخ الميلاد.
* الوظيفة.
* العنوان.
* رقم الهاتف.
* المحافظة.
4 - تحديد نوع الإعاقة.
5 - اختيار مكان الكشف المطلوب.
6 - دوس حفظ البيانات.
المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المجهزة
وقد أشارت وزارة التضامن ان هناك مستندات الزامية الواجب توافرها للمتقدمين الراغين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الجمارك للمواطنين أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة:-
1 - صورتين شخصيتين 4 * 6.
2 - بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.
3 - صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.
4 - أصل المؤهل الدراسي.
5 - قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.
6 - بطاقة الخدمات المتكاملة.