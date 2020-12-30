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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:12 ص
قطاع الرعاية العلاجية
قطاع الرعاية العلاجية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع، وتأتي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة هي إحدى إدارات قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، والذي يعد أحد جناحي تقديم الخدمة الصحية في مصر التي تشمل القطاع العلاجي والقطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وتتعد اختصاصات وواجبات الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتي تزايدت في الأعوام من 1995م وحتى تاريخه، نظرًا لتزايد دور العلاج علي نفقة الدولة ودخوله كأحد الدعائم الرئيسية في منظومة الرعاية العلاجية في مصر.

رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع

هدف المجالس الطبية المتخصصة، جاء ليحقق وجود مظلة تأمينية شاملة لجميع المصريين، ويغطي العلاج علي نفقة الدولة بنسبة 48% من عدد السكان دون القوات المسلحة والشرطة، ومن أهم أهداف واختصاصات الإدارة العامه للمجالس الطبية المتخصصة، تطوير أسلوب أداء الخدمة بما يكفل رفع المعاناة عن المرضى ووصول الخدمة إلى مستحقيها في محافظة الإقامة.

وتقدم «الدستور» رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع (من هنا).

 خدمات موقع المجالس الطبية المتخصصة

- العلاج على نفقة الدولة، ومن له الحصول على الخدمة.
- أماكن تقديم الخدمة، وأماكن العلاج.
- السيارات المجهزة.
- السيارات المعفاه من الجمارك.
- الشبكة القومية للأورام.
- البرنامج القومي لمواجهة السرطان.
- تكافل وكرامة.

اختصاصات المجالس الطبية المتخصصة

- وضع البروتوكولات القومية للعلاج لأول مرة في تاريخ الخدمة العلاجية في مصر والتسجيل الطبي للأمراض علي المستوي القومي. 

- تقوم إدارة العلاج بالخارج علي علاج المرضي الذين تقتضي حالتهم الصحية السفر للخارج للعلاج علي نفقة الدولة طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية.

- تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالنظر في حالات التحكيم في المنازعات بين المجالس الطبية العامة وعددها 22 مجلس طبي بالمحافظات عن طريق إدارة فحص التظلمات.

- إدارة اللجان الطبية تعمل علي فحص المرضي ومناظرتهم اذا لزم الأمر لإتخاذ القرار المناسب وفقا للبرتوكولات العلاجية وبحسب ماتراه اللجنة.

- تقوم إدارة السيارات المجهزة ايمانًا منها بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة تطوير قدراتهم وتفريغ كلمة الإعاقة من معناها، ليصبحوا طاقات منتجة بالمجتمع ورفع المعاناة عن هذه الفئة تقوم بمنحهم سيارات مجهزة معفاة من الجمارك.

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