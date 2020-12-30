رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع





خدمات موقع المجالس الطبية المتخصصة - العلاج على نفقة الدولة، ومن له الحصول على الخدمة.

- أماكن تقديم الخدمة، وأماكن العلاج.

- السيارات المجهزة.

- السيارات المعفاه من الجمارك.

- الشبكة القومية للأورام.

- البرنامج القومي لمواجهة السرطان.

- تكافل وكرامة.

اختصاصات المجالس الطبية المتخصصة - وضع البروتوكولات القومية للعلاج لأول مرة في تاريخ الخدمة العلاجية في مصر والتسجيل الطبي للأمراض علي المستوي القومي.



- تقوم إدارة العلاج بالخارج علي علاج المرضي الذين تقتضي حالتهم الصحية السفر للخارج للعلاج علي نفقة الدولة طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية.





- تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالنظر في حالات التحكيم في المنازعات بين المجالس الطبية العامة وعددها 22 مجلس طبي بالمحافظات عن طريق إدارة فحص التظلمات.





- إدارة اللجان الطبية تعمل علي فحص المرضي ومناظرتهم اذا لزم الأمر لإتخاذ القرار المناسب وفقا للبرتوكولات العلاجية وبحسب ماتراه اللجنة.





- تقوم إدارة السيارات المجهزة ايمانًا منها بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة تطوير قدراتهم وتفريغ كلمة الإعاقة من معناها، ليصبحوا طاقات منتجة بالمجتمع ورفع المعاناة عن هذه الفئة تقوم بمنحهم سيارات مجهزة معفاة من الجمارك.

