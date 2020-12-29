1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، تسجيل 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 108 آلاف و618 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة «مالاي ميل» الماليزية اليوم الثلاثاء - أن جميع الحالات الجديدة أصيبت بالفيروس محليًا باستثناء 10 أشخاص أصيبوا خارج البلاد، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 457 وفاة.وأشارت إلى أن مدينة سيلانجور سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بكورونا، إذ سجلت 747 إصابة جديدة، وتأتي كوالالمبور في المرتبة الثانية، حيث سجلت 360 إصابة جديدة تليها ولاية بهنج التي سجلت 288 إصابة.