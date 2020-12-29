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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:30 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
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يبحث الكثير من مواطنين عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021، للعاملين بالدولة، حيث يتم مواعيد الصرف فيها إلى ثلاثة مجموعات تيسيرا وتسهيلا للمواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بين المواطنين عن التجمعات لتأتي المجموعات تفصل بينهم تماما بما يناسب صرف المرتبات دون التكدس أوالزحام على ماكينات الصرف المعلنة عن صرف المرتبات لموظفي الدولة في المؤسسات المختلفة.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

وننشر في "الدستور" مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة في 3 مجموعات مختلفة بتوزيعات حرصت عليها وزارة المالية بعناية شديدة ليخفف علي المواطنين عبئ التكدس بين المواطنين كما تحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خاصة وانه بدا في التحور الان بعد الاعلان بذالك في بعض الدول الاوروبية وآخرين في القارة الإفريقية.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2021.. المجموعة الأولى 

صرف مرتبات موظفي الدولة بالمجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وهم: (وزارة الداخلية - وزارة الثقافة - وزارة الآثار - وزارة الأوقاف، وزارة الإسكان - وزارة التجارة - وزارة الصناعة - وزارة الطيران المدني - وزارة البيئة - وزارة السياحة، وزارة البترول).

وعن المديريات التابعة لهم: (الإسكان والمرافق - الشؤون الصحية - التضامن الاجتماعي - التموين - التجارة - الطرق والنقل، والقوى العاملة).

صرف مرتبات المجموعة الثانية لموظفي الدولة

يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2020، وهم: (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - وزارة التخطيط - وزارة التنمية المحلية - وزارة العدل - وزارة الكهرباء).

كما تتضمن مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

وتشمل المجموعة الثانية: (النيابة العامة - هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - الهيئة العامة للرقابة الإدارية - المحكمة الدستورية العليا - دار الإفتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

المجموعة الثالثة 

صرف مرتبات المجموعة الثالثة لموظفي الدولة يوم الخميس الموافق 26 يناير 2020، وهم: (وزارة التربية والتعليم - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الموارد المائية والري - وزارة الخارجية - وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية).

وعن المديريات التابعة لهم وهي: (التربية والتعليم - والزراعة - والطب البيطري، وزارة الشباب والرياضة).

وتتضمن المجموعة الثالثة صرف مرتبات موظفي (الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء المصري، رئاسة الجمهورية).

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