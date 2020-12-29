خطوات تسجيل تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي

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معاش تكافل وكرامة 2020





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بعد فتح المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، ترتفع عمليات البحث على محركات " جوجل " من قبل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط التسجيل على موقعها الرسمي لتوفير الوقت والعبء على أصحاب المعاشات، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط التسجيل الإلكتروني لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وخوفًا على صحة المواطنين، حيث نصحت الحكومة ووزارة الصحة المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها.ويعرض لكم " الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص خطوات تسجيل تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعي.وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، تلك الخطوات المتبعة من قبل المواطنين ليتمكنوا من تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن للاستعلام على معاش تكافل وكرامة وذلك عن طريق أتباع الخطوات التالية:1 - أولًا يقوم صاحب المعاش بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي إلكترونيًا وهو:2 - ثم يقوم صاحب المعاش بإدخال بياناته وهي ( الاسم - الرقم القومي - رقم الهاتف ).3 - وأخيرًا.. يتم الضغط على كلمة الاستعلام ليتم ظهور تلك التفاصيل الخاصة بطلب الحصول على معاش تكافل وكرامة ومدى أحقيته الحصول عليه.يبحث أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن الإجراءات الجديدة معاش تكافل وكرامة 2021، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاش تكافل وكرامة 2020 قد استطاع أن يصل عدد الأسر المستفادة منه حوالي 2 مليون مواطن و175 ألف، ولكن لقد أوضحت الوزارة أنه يجب أن يتم توافر العديد من الشروط اللازمة ليتمكن المواطنين أصحاب معاشات تكافل وكرامة من الحصول على المعاش، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم ومساندتهم على مواجهة تلك الظروف الصعبة بعمل معاش شهري لهم حتى تتحسن الظروف الخاصة بهم.