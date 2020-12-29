

Peace by Chocolate.. آخر أعمال المخرج السوري حاتم علي

شارك الراحل في فيلم Peace by Chocolate.. آخر أعمال المخرج السوري حاتم علي، وهو من إخراج الكندي "جوناثان كايزر" والفيلم يترجم إلى العربية بـ"السلام عن طريق الشوكولاته" والفيلم يتناول قصة كفاح ونجاح عائلة "هدهد" السورية وبراعتها في صناعة الشوكولاته بداية من أول مصنع افتتحوه في دمشق قبل 34 عاما وتصديرها إلى أوروبا والوطن العربي حتى توقف المصنع بسبب الاوضاع في سوريا قبل 8 سنوات، ويرصد الفيلم تعرض المصنع إلى غارة جوية وفقر الأسرة وبدأها من الصفر في كندا بعد الهجرة حيث كانوا لا يملكون إلا الخبرة ولا يملكون النقود ورغم ذلك قاوموا.





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الفيلم بطولة الفنان أيهم أبو عمار صاحب شخصية هدهد كبير العائلة السورية الذي تعرف على المخرج بالصدفة واقنعه بتقديم الشخصية بعد عزم المخرج تقديم قصة العمل وتم الاتفاق وتوقيع العقود ويبدأ بطل العمل القصة في صورة طالب يدرس الطب، ويشارك في بطولة الفيلم المخرج والممثل الراحل حاتم علي وميشيل بيرون وكاثرين كيركباتريك واريك ديفيس وداون فورد ومارك كاماتشو ونجلاء الخمري ويارا صبري والفيلم من تأليف وإخراج جوناثان كايزر، وينضم هذا العمل إلى 42 عملا مثل فيلم الفنان الراحل خلال 35 سنة من العمل ومن هذه الأعمال "العراب بأجزائه وأصوات خافتة ووالليل الطويل و9 مليمتر ديجيتال وعصي الدمع والتغريبة الفلسطينية والحقد الابيض ومسلسل مرايا بأجزائه" وغيرها من الأعمال.



الفيلم بطولة الفنان أيهم أبو عمار صاحب شخصية هدهد كبير العائلة السورية الذي تعرف على المخرج بالصدفة واقنعه بتقديم الشخصية بعد عزم المخرج تقديم قصة العمل وتم الاتفاق وتوقيع العقود ويبدأ بطل العمل القصة في صورة طالب يدرس الطب، ويشارك في بطولة الفيلم المخرج والممثل الراحل حاتم علي وميشيل بيرون وكاثرين كيركباتريك واريك ديفيس وداون فورد ومارك كاماتشو ونجلاء الخمري ويارا صبري والفيلم من تأليف وإخراج جوناثان كايزر، وينضم هذا العمل إلى 42 عملا مثل فيلم الفنان الراحل خلال 35 سنة من العمل ومن هذه الأعمال "العراب بأجزائه وأصوات خافتة ووالليل الطويل و9 مليمتر ديجيتال وعصي الدمع والتغريبة الفلسطينية والحقد الابيض ومسلسل مرايا بأجزائه" وغيرها من الأعمال.

نرصد تفاصيل فيلم Peace by Chocolate.. آخر أعمال المخرج السوري حاتم علي الذي رحل بعد المشاركة فيه كنوع من المساهمة في العمل الجديد، وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة للجمهور.