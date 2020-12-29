حاتم علي مخرج الروائع توفى بأزمة قلبية.. فمن هو؟

توفى اليوم الثلاثاء، المخرج السوري حاتم علي والملقب بمخرج الروائع، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، إثر أزمة قلبية.





من هو المخرج السوري حاتم علي





المخرج السوري حاتم علي واحد من أهم المخرجين العرب الذين ظهروا على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية وخاصة بعد تقديمه مجموعة من الأعمال الفنية، بالإضافة إلى أنه مخرج سوري فهو ممثل ايضا انطلق للفن بعد أن درس الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق بسوريا وتخرج فيه عام 1986، كانت البداية كممثل في عدد من المسلسلات والأعمال ثم انطلق إلى الإخراج الذي تميز فيه في منتصف التسعينيات ثم الكتابة أيضا وكان أول أفلامه فيلم "آخر الليل" واستطاع أن يحصل من خلاله على الجائزة الذهبية لمهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

أبرز أعمال المخرج السوري حاتم علي

قدم المخرج حاتم علي عدة أعمال مهمة كان آخرها المسلسل الملحمي "أهو دا اللي صار" العام الماضي من بطولة كوكبة من النجوم منهم روبي ومحمود البزاوي وأحمد داوود وسوسن بدر وتحدث عن بداية القرن الماضي وانتشار الكوليرا في الريف المصري وقدمه بشكل وديكورات وأداء تمثيلية مبهرة وحقق به نجاحا كبيرا، وخلال السنوات الماضية قدم المخرج حاتم علي مسلسل "كأنه إمبارح" في إطار من الإثارة والتشويق بطولة أحمد وفيق ورانيا يوسف وخالد انور ومحمد الشرنوبي وقدم المسلسل الملحمي "العراب" قبل 4 سنوات في سوريا من بطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم باسم ياخور وباسل خياط وأمل بوشوشة ومنى واصف وشارك بالتمثيل بنفسه في هذا العمل الهام من خلال الصراع بين الطبقات وانتقل على مدار عدة اجزاء قدم فيهم فكرته وأفكاره المختلفة وخلال مسيرته شارك في التمثيل في 42 عملا مختلفا منهم تحت الأرض وما بتخلص حكايتنا وغيرها من الأعمال.





