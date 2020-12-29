عمر كمال بـ 4 وشوش في رأس السنة

سيكون المطرب الشعبي عمر كمال الأكثر ظهورا خلال حفلات رأس السنة، في 4 مناسبات.خلال الأيام الماضية سجل حلقة من برنامج "4 شارع شريف" مع الإعلامي شريف مدكور للعرض يوم الخميس على شاشة قناة الحياة للاحتفال برأس السنة، تذاع في تمام الرابعة عصرا حتى السادسة مساء.ويحيي "عمر" رفقة المطرب الشعبي أحمد شيبه حلقة رأس السنة على شبكة تليفزوين النهار، مساء الخميس أيضا، وتم تسجيل حلقة مطلع الأسبوع الجاري.ويتواجد عمر كمال على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى في حفل ليلة رأس السنة بعد تسجيلها قبل عدة ايام، كما يتواجد في لبنان لإقامة عدة حفلات ببيروت تعاقد عليها مؤخرا.