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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«صحة الدقهلية»: صرف نصف مليون علبة ألبان صناعية مدعمة للأطفال في 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إنجازات إدارة رعاية الأمومة والطفولة السنوية خلال عام ٢٠٢٠ حيث تضمنت فحوصات ماقبل الزواج حيث تم إصدار  69000 شهادة فحص راغبي الزواج وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة والطفل.

وأضاف أنه يتم أيضا متابعة للأم الحامل بصفة دورية ولبروتوكول رعاية الحامل، إجراء الكشف الطبي الشامل، قياس الوزن والطول والكشف على الأسنان، التأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم، التوعية الصحية للرضاعة الطبيعية والمشورة التغذوية، الاكتشاف المبكر لحالات الحمل ذي الخطورة العالية مع التحويل للمستشفيات للمتابعة كما يتم رعاية الأم بعد الولادة فتشمل المتابعة للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة، تقديم الدعم والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والمشورة الصحية للأم.

وأشار إلى أنه جرى صرف 345000 من الألبان الصناعية المدعمة (1) وصرف  245000 من الألبان الصناعية المدعمة (2) كما جرى سحب حوالي 113000 عينة من عينات الغدة الدرقية وتحويل الحالات الإيجابية إلى المراكز العلاجية وتطعيم حوالي 80 ألف حامل بتطعيم توكسيد التيتانوس كما تم تطبيق برنامج فحص السمعيات لحديثى الولادة بعدد 142 مركز وفحص حوالي 100 ألف مولود.

وأوضح أنه جرى تدريب حوالي 240 ممرضة مع برنامج دمج خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كما تم اعتماد 15 وحدة كمنشات صديقة للطفل (5 وحدات بمنية النصر و5 وحدات باجا و5 وحدات ببلقاس) وتنظيم حملات وبرامج توعوية بالتجمعات كالأسواق والمراكز التجارية والجمعيات النسائية تهدف لتثقيف السيدات في ما يتعلق بشتى المواضيع التي تخص صحة المرأة، وتغيير العادات والسلوكيات الغذائية الخاطئة للوقاية من الأمراض.

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