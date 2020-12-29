أردوغان يهاجم معارضيه: جهلة ومتغطرسون

هاجم رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حزب الشعب الجمهوري، برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، زاعمًا أنهم جهلة ومتغطرسون يحاولون بعقليتهم بث الأكاذيب في أذن المزارعين والمنتجين والشعب التركي بأكمله ضد الحكومة التركية.وقال أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي بأنقرة، مشيرًا بكلامه إلى حزب الشعب الجمهوري: "نحن نعلم هذه العقلية تمامًا التي تملاء الوسط بالأكاذيب، محاولة تحريض المزارعين والمنتجين والمواطنين ضدنا".وتابع: "لسنا أصدقاء مع هؤلاء الجهلة والمتغطرسين والأوغاد، ولكن سوف نتحمل التعامل معهم حتى يكشفوا عن جهلهم".