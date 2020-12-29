سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
ياسمين محمودطباعة
شهدت العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-12-2020، استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية، خاصة سعر الدينار الكويتي فقد تباين سعره بالمقابل الجنيه ليستقر في بنك مصر للشراء عند 51.54 جنيه وللبيع 48.60 ويستعرض لكم «الدستور» تفاصيل وأسعار الدينار الكويتي فى البنوك فى التقرير التالي.
وعلي الصعيد العالمي، أغلقت البورصة لدي الكويت تعاملات جلسة أمس الاثنين بارتفاع كافة المؤشرات، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنسبة 0.05% رابحًا 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحًا 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة.
وعلي الصعيد العالمي، أغلقت البورصة لدي الكويت تعاملات جلسة أمس الاثنين بارتفاع كافة المؤشرات، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنسبة 0.05% رابحًا 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحًا 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة.