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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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شهدت العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-12-2020، استقرارًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية، خاصة سعر الدينار الكويتي فقد تباين سعره بالمقابل الجنيه ليستقر في بنك مصر للشراء عند 51.54 جنيه وللبيع 48.60 ويستعرض لكم «الدستور» تفاصيل وأسعار الدينار الكويتي فى البنوك فى التقرير التالي.

وعلي الصعيد العالمي، أغلقت البورصة لدي الكويت تعاملات جلسة أمس الاثنين بارتفاع كافة المؤشرات، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنسبة 0.05% رابحًا 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحًا 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحًا 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم بنك مصر لسجل للشراء 51.54 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 51.24، كما واصل سعر الدينار استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك القاهرة للشراء 48.72 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، كما بلغ سعر الدينار في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 48.52، وفي بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.67.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-12-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الاهلي المصري ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.54، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 51.65 جنيه وللبيع 48.68، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 48.55.

أسعار الدينار الكويتي

كما بلغ سعر الدينار في بنك التعمير والاسكان للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.41، وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه للشراء 51.65 جنيه وللبيع 47.74، أما في بنك ابوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.

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