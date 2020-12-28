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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة حركة الطيران وفتح المنافذ البرية والبحرية بالكويت السبت

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:39 م
طيران الكويت
طيران الكويت
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات، وانتهائه بموعده المحدد نهاية يوم السبت المقبل.

وقال مجلس الوزراء الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- ‏إنه تقرر فتح الحدود البرية والبحرية يوميًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة القرارات، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن المجلس استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، والذي تسبب في إصابة أكثر من واحد وثمانين مليون شخص في العالم، بجانب نحو مليون و773 ألف حالة وفاة؛ حيث أكد عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى اليوم.

وأشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أن ‏ وزير الصحة أحاط المجلس علمًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر – بيونتك)، كما طمأن المجلس بعدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة يوم الخميس الماضي.

‏ودعا الفئات المشمولة بالمرحلة الأولى من التطعيم إلى الإسراع في تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لهم، مؤكدا أن التطعيم هو الحل الأمثل للسيطرة على الجائحة.

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