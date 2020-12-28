هاني شاكر يطرح برومو «كيف بتنسى» باللهجة اللبنانية

طرح الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، برومو أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "كيف بتنسى"، مع احتفالات رأس السنة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".الأغنية يقدمها هاني شاكر باللهجة اللبنانية وهى من ألحان الفنان وليد توفيق، كلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ.كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، قد قضت مساء أمس الأحد، بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإخلاء سبيل "حمو بيكا"، في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عدلي، وعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.