وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بالعام الميلادى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2021.جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2021 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا لحماية وطننا الغالي وشعبه العظيم.