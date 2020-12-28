وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بالعام الجديد



إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار استكمالًا للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.



حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها.. وكلل بالنجــاح خُطاكم.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، بمناسـبة حلول العام الميلادى الجديد.جاء بها:يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد، راجيًا من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة.