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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:42 م
سحل فتاة النزهة
سحل فتاة النزهة
حسام التمساح _ اسلام قورة
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حصل" الدستور" على محضر اتهام "ن. ك" بسحل "ندي شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة"، والذي كشف أن المتهمة سحلت المجني عليها، من دائرة قسم شرطة مدينة نصر حتي دائرة قسم شرطة النزهة والتي قدرتها المعاينة بحوالي 4 كيلو متر ورفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، كانت النيابة قد كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها:" أنهم أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها، "أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلو متر، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون ووفاة فتاة، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم
محضر «سحل فتاة النزهة»: المتهمة سحبت المجني عليها 4 كم

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