رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمة بسحل «فتاة النزهة» تكشف سبب هروبها من مكان الحادث

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
حسام التمساح _ اسلام قورة
طباعة
تستكمل «الدستور» نشر نص أقوال «ن. ك»، المتهمة بسحل الطالبة ندى شديد، خلال التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سحل فتاة النزهة»، حيث أشارت إلى أنها صدمت المجني عليها دون قصد.

ولفتت المتهمة، في التحقيقات، إلى أنها هربت من مكان الواقعة خوفًا من تعدي المواطنين عليها.

وتبين من التقرير الطبي، لجثة المجني عليها ندى إبراهيم محمد شديد علي، وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والإذنين والفم وكسور بالزراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفية للمستشفي.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية، لم تنتبه للمجني عليها وصدمتها وسحلتها حتى وفاتها.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنها أثناء تواجدها عند أحد أقاربها بشارع حسن المأمون، أصدمت بها المتهمة وسحلتها حتي توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب، وأضافت أن المتهمة جرت شقيقتها 4 كيلو مترات، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفي.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، انتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عاما.

وتم التوصل إلى أسرتها وقررت أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي، ما أدي الى مصرعها، وكشفت التحريات عن أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على المتسببة فى الحادث عقب وقوع الضحية وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وتم تسليمها للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب