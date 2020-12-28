التقرير الطبي لـ«فتاة النزهة»: كسور بالرأس والحوض ونزيف بالجسد كله (مستند)

ينفرد "الدستور" بنشر التقرير الطبي الصادر من مستشفى السلام التخصصي لجثة "ن. ش"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة النزهة".وكشف التقرير عن أنه بتوقيع الكشف الطبي لجثة المجني عليها، تبين وجود كسر بقاع الجمجمة، مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، وكسور بالذراعين، وكسور متعددة بالحوض والساقين، مع سحجات متفرقة، ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة للمستشفى.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان.واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها: "إنها أثناء تواجدها عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت"، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف لكنها لم تستجب.وتابعت شقيقة المجني عليها: "إن المتهمة جرّت شقيقتها 4 كيلومترات، وكانت ستصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى".كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون ووفاة فتاة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى "ن" صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.