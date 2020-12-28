تخبط «النهضة».. تصريحات متناقضة حول زيارة الغنوشى للكونجرس

أكدت حركة النهضة التونسية، اليوم الاثنين، أن ما صدر عن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لزعيم الحركة بشأن زيارة راشد الغنوشي إلى واشنطن، ليس له أساس من الصحة.وكان مستشار الغنوشي أعلن في تدوينة له على "فيسبوك" عن زيارة مرتقبة للغنوشي إلى الولايات المتحدة تقوده إلى الكونجرس الأمريكي، لكن الحركة نفت ذلك رسميًا.ويأتي التناقض في التصريحات بشأن الزيارة، ليسلط الضوء حسب مراقبين، على مساعي الحركة لكسب موطئ قدم في واشنطن، خلال عهد الإدارة المقبلة.وتأتي محاولات النهضة الإخوانية لمد جسر التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، في وقت تواجه غضبا شعبيا بسبب دعمها للمتطرفين.كما خسرت الحركة الكثير من قواعدها الشعبية في الانتخابات العامة، بسبب إدارة الغنوشي، حيث لم تكسب في الاستحقاق الانتخابي الأخير في 2019 سوى 560 ألف صوت من مليون ونصف كانوا قد صوتوا لها في عام 2011.وكانت حركة النهضة قد خسرت سباق الرئاسة في انتخابات سبتمبر 2019، حيث نال مرشحها عبد الفتاح مورو 434 ألفا و530 صوتا وحل ثالثا، من مجموع الناخبين الذي تجاوز ثلاثة ملايين.