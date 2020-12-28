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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يتفقد معسكر تأهيل مقاتلى شمال سيناء (صور)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:38 م
جريدة الدستور
الدستور
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تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني، في إطار متابعة القيادة العامة الإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ميادين ونقاط تدريب المقاتلين، كما أدار حوارًا معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معربًا عن تقديره واعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف، مشيدًا بالنجاحات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

كما استمع الفريق محمد فريد لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التي سيكلفون بها.

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