رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موعد تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:42 م
جريدة الدستور
رغدة محمد
طباعة

أعلن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 وتفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2020 برقم الجلوس والرقم الوطني والذي من المقرر ان يتم مع بداية العام الجديد 2021.

ويمكن معرفة نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 عبر زيارة وزارة التربية والتعليم السودانية ثم كتابة رقم جلوس الطالب ورمز التحقق مع بدء تحميل الدرجات والبيانات عبر الموقع الحكومي الرسمي.

موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

وفي السياق ذاته، نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، الأنباء التي تروج منذ أيام على صفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل، حول تحديد موعد دقيق 100% لإعلان نتيجة الشهادة السودانية في يناير 2021 المقبل.

وأكدت المصادر الرسمية عدم صحة ما يُشاع حول تفعيل رابط نتائج الشهادة السودانية 2020 أو إعلانها خلال ساعات اليوم الأحد أو الأسبوع الجاري، مرجحة أن يكون البيان الرسمي أول يناير.

وأشارت إلى وجود صفحات تعمل على ترويج الشائعات غير الصحيحة، لا سيما بعد الإعلان بتاريخ 21 كانون أول الحالي، عن الوزير وقوف الطريفي إدريس دفع الله على المراحل النهائية لإعداد النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

يقدم الدستور لأبناء طلبة الثانوية العامة في السودان خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2020

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــا.

2- انقر على نتائج الشهادة السودانية.

3- اضف رقم الجلوس الخاص بك.

4- اضف الرقم الوطني.

5- انقر استعلام

6-  تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السودانية أكدت أنها عملت هذا العام على مراعاة الطلاب بجميع المحافظات بشكل غير مسبوق؛ نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب الأزمة الصحية والكوارث.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

«الهجرة» تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين فى الإمارات

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

الصور

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

image description

محافظ أسيوط وأعضاء «النواب والشيوخ» يضعان أسس التعاون والخطط المستقبيلية

الأكثر قراءة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

إندونيسيا تمنع دخول الزائرين أسبوعين

رابط استمارة الأزهر 2020.. إليك التفاصيل

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري