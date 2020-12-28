موعد تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

أعلن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 وتفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2020 برقم الجلوس والرقم الوطني والذي من المقرر ان يتم مع بداية العام الجديد 2021.

ويمكن معرفة نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 عبر زيارة وزارة التربية والتعليم السودانية ثم كتابة رقم جلوس الطالب ورمز التحقق مع بدء تحميل الدرجات والبيانات عبر الموقع الحكومي الرسمي.

موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

وفي السياق ذاته، نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، الأنباء التي تروج منذ أيام على صفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل، حول تحديد موعد دقيق 100% لإعلان نتيجة الشهادة السودانية في يناير 2021 المقبل.

وأكدت المصادر الرسمية عدم صحة ما يُشاع حول تفعيل رابط نتائج الشهادة السودانية 2020 أو إعلانها خلال ساعات اليوم الأحد أو الأسبوع الجاري، مرجحة أن يكون البيان الرسمي أول يناير.

وأشارت إلى وجود صفحات تعمل على ترويج الشائعات غير الصحيحة، لا سيما بعد الإعلان بتاريخ 21 كانون أول الحالي، عن الوزير وقوف الطريفي إدريس دفع الله على المراحل النهائية لإعداد النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

يقدم الدستور لأبناء طلبة الثانوية العامة في السودان خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2020

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــا .

2- انقر على نتائج الشهادة السودانية.

3- اضف رقم الجلوس الخاص بك.

4- اضف الرقم الوطني.

5- انقر استعلام

6- تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السودانية أكدت أنها عملت هذا العام على مراعاة الطلاب بجميع المحافظات بشكل غير مسبوق؛ نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب الأزمة الصحية والكوارث.