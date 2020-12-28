75 هزة ارتدادية تضرب «إلازيغ» التركية بعد زلزال عنيف

أعلن موقع «سوزوجو» التركي، اليوم الإثنين، أن إجمالي الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة إلازيغ التركية، أمس الأحد، وبلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، 75 هزة ارتدادية، تخللها زلزال بقوة 3.7 ريختر.ووأشار الموقع إلى أنه تتبع الهزات الارتدادية الزلزال الكبير وتكمن خطورتها في عدم إمكانية التنبؤ بها عادةً، ويمكن أن تكون ذات قوة كبيرة، ومن الممكن كذلك أن تُسبب انهيارًا للمباني التي تضررت من الهزات الكبيرة.وأضاف أنه بلغ إجمالي الهزات الارتدادية التي أحدثها زلزال إلازيغ، أمس، 75 هزة ارتدادية حتى الآن، وفقا للمعلومات التي أوردتها إدارة الكوارث والطوارئ، فقد تراوحت قوة الهزات الارتدادية بين 2.7 و3.7 درجة.