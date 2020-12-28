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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب جمهوري يشارك في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن النائب الجمهوري مو بروكس، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، يشارك في جهود محكوم عليها بالفشل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 6 يناير، وذلك مع اقتراب الموعد الذي سوف يصادق الكونجرس على نتائج الانتخابات وإعلان جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل رسمي في السادس من الشهر المقبل.

وتبرز المعركة كنقطة انقسام أمريكي وانقسام آخر بين قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ والرئيس دونالد ترمب.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، حذر تجمعه الحزبي بشكل خاص من الاعتراض، لأنه سيفرض تصويتًا رفيع المستوى لن يغير نتيجة الانتخابات، لكنه سوف يقسم الحزب.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" ليست هناك فرصة للجمهوريين الذين يدعمون ترمب لأن يكونوا قادرين على عرقلة النتائج عندما يقوم الكونجرس رسميًا بحساب أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير.

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