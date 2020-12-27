«بيوت سلام وبركة» في عظة الأحد للأنبا مارتيروس

ألقى الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، عظة الأحد الأسبوعية التي تبث أسبوعيًا على على قناة ON الفضائية.جاءت عظة الأحد بعنوان "بيوت سلام وبركة " الذي ناقش خلالها موضوع أنه من المستحب لدى الإنسان أن يجعل السلام والمحبة والبركة أساس أي بيت مسيحي.وأعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، وذلك منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.