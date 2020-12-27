«الحدث»: مصر رفضت تولي المليشيات دور الجيش الوطني الليبي

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن القاهرة طالبت مسؤولي حكومة الوفاق الليبية خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس بدعم اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وتوحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية.وأوضحت مصادر مطلعة، اليوم أن الوفد المصري أبلغ مسؤولي الوفاق رفض القاهرة فكرة أن تحل الميليشيات مكان الجيش الوطني الليبي، وذلك وفق قناة "الحدث".وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوفد الأمني الدبلوماسي المصري ناقش في طرابلس الالتزام بالهدنة الحالية ووقف أي تحركات عسكرية.كما جرت تفاهمات خلال اللقاءات في طرابلس حول إعادة فتح السفارة المصرية لكن القاهرة طالبت بتعهد أمني مكتوب وضمانات واضحة، وفقا للمصادر ذاتها.وأكدت‏ مصادر مطلعة، في وقت سابق اليوم، أن الوفد المصري قدم لحكومة الوفاق خلال زيارته لطرابلس ورقة متكاملة أساسها رفض التواجد الأجنبي.وقالت المصادر ذاتها إن القاهرة رفضت التنسيق مع أنقرة في الملف الليبي، كما وضعت شروطا محددة طالبت فيها بسحب القوات العسكرية التركية وعناصر الاستخبارات من ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد المصري أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات بخطة متكاملة بإشراف دولي.