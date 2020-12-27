رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مطالبات بنقابة المحامين لتأجيل انتخابات الفرعيات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:12 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
طباعة
طالب المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أعضاء مجلس النقابة بعقد اجتماع عاجل يتم فيه وقف انتخابات النقابات الفرعية.

كما طالب أبوكراع، في تصريحات الأحد، باعتبار الإصابة بفيروس كورونا من الأمراض المزمنة التى يرتفع سقف مساهمة النقابة فيها إلى 60 ألف جنيه للعضو المصاب.

فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية، من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساءً، حيث تستمر عمليات التقديم حتى يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة.

وتقدم عدد من النقباء الحاليين وأعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية السابقين والحاليين لمقاعد النقيب بأوراق ترشحهم منهم حسن أمين لنقابة جنوب القاهرة، ورضا الأجاوى لنقابة المنصورة، ومحمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة السابق نقيبًا لنقابة شمال المنصورة، إضافة لصبرى السعدنى الذى أعلن لترشحه على ذات المنصب أيضًا وهو عضو مجلس حالى بهذه النقابة الفرعية.

كما ترشح أربعة من كبار المحامين على مقعد نقيب المنيا وأكثر من عشرين على مقاعد الأعضاء بالنقابة الفرعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الباز: مصر حكومة وشعبًا لا تتحمل الإغلاق الكلي أو الجزئي

«الوزراء»: وصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة على عدم ارتداء الكمامة.. إليك أبرز قرارات الحكومة اليوم

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

فينيسيا تفعل نظامًا للحماية بسبب تحذيرات الفيضانات

فرص تعليمية لصناعة الأفلام في السعودية

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري

«شرطة آداب الروايات».. حكايات من «موسوعة التراث المصري» لـ أيمن عثمان

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس