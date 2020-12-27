مطالبات بنقابة المحامين لتأجيل انتخابات الفرعيات

طالب المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أعضاء مجلس النقابة بعقد اجتماع عاجل يتم فيه وقف انتخابات النقابات الفرعية.كما طالب أبوكراع، في تصريحات الأحد، باعتبار الإصابة بفيروس كورونا من الأمراض المزمنة التى يرتفع سقف مساهمة النقابة فيها إلى 60 ألف جنيه للعضو المصاب.فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية، من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساءً، حيث تستمر عمليات التقديم حتى يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة.وتقدم عدد من النقباء الحاليين وأعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية السابقين والحاليين لمقاعد النقيب بأوراق ترشحهم منهم حسن أمين لنقابة جنوب القاهرة، ورضا الأجاوى لنقابة المنصورة، ومحمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة السابق نقيبًا لنقابة شمال المنصورة، إضافة لصبرى السعدنى الذى أعلن لترشحه على ذات المنصب أيضًا وهو عضو مجلس حالى بهذه النقابة الفرعية.كما ترشح أربعة من كبار المحامين على مقعد نقيب المنيا وأكثر من عشرين على مقاعد الأعضاء بالنقابة الفرعية.