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عالم

الصحة اللبنانية: لقاح فايزر يحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:08 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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منحت وزارة الصحة اللبنانية اللقاح الذي أنتجته شركة (فايزر) لمواجهة وباء كورونا، ترخيصا للاستخدام الطارئ في لبنان.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الأحد، أن اختيار لقاح شركة فايزر جاء في ضوء عدد من المعطيات العلمية وفي مقدمها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات دولية تعد الأساس في تسجيل واعتماد أي دواء في لبنان، إلى جانب موافقة اللجنة العلمية في الوزارة.

وأشارت إلى أن اللقاح سيصل إلى لبنان في منتصف شهر فبراير المقبل على دفعات، بحيث يُغطي 15% من المواطنين اللبنانيين، مؤكدة أن لقاح فايزر يُستعمل حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، ويجري تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية (القطاعات الصحية) كخطوة أولى.
وأضافت الوزارة أنها قامت أيضا بالتفاوض مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية التي ستُعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية لتغطية 20% إضافية من المواطنين اللبنانيين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.
وأكدت أن من ضمن الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، تسريع التسجيل لأي لقاح يستوفي المعايير المعتمدة من دون أي معايير مزدوجة، في سبيل توفيره عبر القطاع الخاص ضمن القوانين اللبنانية المعمول بها من حيث التسجيل والتسويق.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وقّع قبل نحو أسبوع مرسوما يتم بمقتضاه توفير الأموال اللازمة في سبيل شراء لبنان لقاح شركة (فايزر) لمواجهة وباء كورونا.

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