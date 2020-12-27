إجمالي حالات التعافي من كورونا في موريتانيا 10 آلاف و288

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد- أنه تم إجراء 1160 فحصًا، بينما تم تسجيل 232 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 10 آلاف و288 حالة تعافٍ.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 324 وفاة، منوهة بأن هناك 63 حالة خطيرة تتلقى العلاج بالمستشفيات.