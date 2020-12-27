«جلوب سوكر 2020».. ريال مدريد يهزم الأهلى ويتوج بلقب نادي القرن

خلال فعاليات حفل توزيع جوائز دبى "جلوب سوكر 2020"، تم الإعلان عن اسم الفريق الفائز بلقب نادى القرن.وتوج نادى ريال مدريد الإسبانى بلقب نادى القرن العشرين فى ظل الإنجازات الكبيرة التى حققها الملكى خلال الفترة الماضية وتحديدًا التتويج بأكبر عدد من البطولات القارية.وتفوق ريال مدريد على غريمه التقليدى برشلونة، بينما كان الفريق الثالث فى المنافسة هو النادى الأهلى.