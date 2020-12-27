«الحدث»: مصر قدمت ورقة لحكومة الوفاق لحل الأزمة الليبية

أكدت‏ مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الوفد المصري قدم لحكومة الوفاق خلال زيارته لطرابلس ورقة متكاملة أساسها رفض التواجد الأجنبي.وقالت المصادر ذاتها إن القاهرة رفضت التنسيق مع أنقرة في الملف الليبي، كما وضعت شروطا محددة طالبت فيها بسحب القوات العسكرية التركية وعناصر الاستخبارات من ليبيا، وفق قناة "الحدث".وأفادت بأن القاهرة تسعى لاحتواء الغضب بين جميع الأطراف ووقف التحركات التركية، كما يسعى الوفد المصري الذي يزور طرابلس لوقف أي محاولات تجر ليبيا إلى الحرب.وأضافت: "الوفد المصري أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات بخطة متكاملة بإشراف دولي".وزار الوفد المصري في وقت سابق اليوم مقر السفارة المصرية، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار، وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية الأمنية ٥+٥.