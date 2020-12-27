تامر حسني ونانسي عجرم هدية المتحدة في رأس السنة على أون والحياة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل «دون جماهير» يحييه كل من المطرب تامر حسني، والنجمة نانسي عجرم، على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة.ومن جانبه، قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.وأضاف أن تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC وCBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.