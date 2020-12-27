مرتضى منصور يُطالب بتقصير مدة تأجيل الفصل فى الطعن على وقف مجلس الزمالك

طالب مرتضي منصور، رئيس الزمالك المعزول، محكمة القضاء الإداري، بتقصير مدة التأجيل في الدعوى المقامة منه، لوقف قرار اللجنة الأوليمبية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بدلًا من جلسة 14 يناير المقبل.وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أجلت قبل قليل الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 14 يناير المقبل.واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.وأعلنت اللجنة الأولمبية، في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك لمدة أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.