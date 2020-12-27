مصر تُصدر طاقة كهربائية بـ44.9 مليون دولار في خلال 9 أشهر

صدرت مصر طاقة كهربائية، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2020، بقيمة 44.9 مليون دولاروذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - حصل «الدستور» على نسخة منه - أن الفترة من يناير إلى ستبمبر من العام الماضي 2019، سجلت صدرت مصر طاقة كهربائية بقيمة 49.3 مليون دولار، بنسبة تغيير بلغت 4.4 مليون دولار.فيما جاء في التقرير انخفاض واردات مصر من محركات ومولدات ومحركات كهربائية في الفترة من يناير حتى ستبمبر 2020، لتسجل 541.3 مليون دولار مقارنة بتفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجلت فيه 636.5 مليون دولار بتغيير يقدر بـ 95.2 مليون دولار.