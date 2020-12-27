«التنظيم والإدارة»: تثبيت دفعة جديدة من مؤقتي الصناديق الخاصة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتورصالح الشيخ، عن الانتهاء من دراسة تقنين أوضاع دفعة جديدة من موظفي الصناديق خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث تم تعديل الشكل التعاقدي لعدد 3421 موظفًا على مستوى 10 جهات، هى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المجلس الأعلى للآثار، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وديوان عام محافظة الدقهلية، وديوان عام محافظة قنا، وديوان عام محافظة الجيزة، وديوان عام محافظة الفيوم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومديرية الشئون الصحية ببني سويف، والجهاز المركزي للتعمير.كما تم الانتهاء أيضًا من تحويل درجات شخصية إلى درجات دائمة بالموازنة العامة ببعض وحدات الجهاز الإداري لعدد 20 موظفًا بأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجامعة العريش، ومستشفى دار الشفاء، ومديرية الشئون الصحية بسوهاج.