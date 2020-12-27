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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
وزير السياحة
وزير السياحة
محمد جعفر
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قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة الزميلة نيفين العارف، عضو الجمعية العمومية للنقابة والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، للجنة التحقيق النقابية؛ للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.

كما قرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد الزميل إسماعيل جمعة، عضو الجمعية العمومية إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل وأيمن عبدالمجيد، عضوا المجلس التوفيق بين الزملاء، وفي حالة فشل التسوية يُحال الزميل المشكو في حقه إلى لجنة التحقيق النقابية.

وفوض المجلس ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.

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