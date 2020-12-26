سقوط جرحى من عناصر الميليشيات التركية في هجوم لـ«قسد» بالحسكة

أصيب عدد من أفراد الميليشيات الموالية لتركيا، اليوم السبت، في تسلل نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مواقعهم في ريف تل تمر.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية تسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا.وإلى جانب ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقسد من جهة أخرى بالقرب من قرية ريحانية، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف من قبل الفصائل الموالية لتركيا على مواقع قسد في المنطقة، وذلك وفق المرصد السوري،ورصد المرصد السوري في 9 ديسمبر الجاري قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام في محيط أبورأسين (زركان) ضمن الريف الشمالي للحسكة، ما أدى لأضرار مادية.