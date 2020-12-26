رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط جرحى من عناصر الميليشيات التركية في هجوم لـ«قسد» بالحسكة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:00 م
الميليشيات التركية
الميليشيات التركية
محمد عمر
طباعة
أصيب عدد من أفراد الميليشيات الموالية لتركيا، اليوم السبت، في تسلل نفذته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مواقعهم في ريف تل تمر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عملية تسلل إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا.

وإلى جانب ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقسد من جهة أخرى بالقرب من قرية ريحانية، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف من قبل الفصائل الموالية لتركيا على مواقع قسد في المنطقة، وذلك وفق المرصد السوري،

ورصد المرصد السوري في 9 ديسمبر الجاري قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قوات النظام في محيط أبورأسين (زركان) ضمن الريف الشمالي للحسكة، ما أدى لأضرار مادية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. وائل الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب