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د. محمد الباز
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«التوفو النتن».. قائمة الـ«CNN» لأفضل الأطعمة في العالم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:46 م
افضل الأطعمة في العالم
افضل الأطعمة في العالم
إسلام جمال
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يُعتبر الطعام وسيلة الترفية والاستمتاع خاصة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد التى فرض علينا فيروس كورونا الاحتفال بالكريسماس داخل المنزل.

في هذا التقرير، نقدم أفضل وأشهر أنواع الطعام حول العالم وفقًا لاختيار شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
«التوفو النتن»..
فشار بالزبدة
يعتبر الفشار من التسالى التى يمكن أن تستعين بها خلال احتفالات عيد الميلاد، وفى الولايات المتحدة يغمس الفشار بالزبدة، الأمر الذى يضيف مذاقًا جيدًا.
«التوفو النتن»..
ماسالا دوسا
يحوي الكريب المقرمش بخلطة الأرز مزيجًا حارًا من البطاطا المهروسة التي تُغمس بعد ذلك في صلصة جوز الهند والمخللات وصلصات الطماطم والعدس والتوابل الأخرى.
«التوفو النتن»..
رقائق البطاطس.. إنجلترا
تقول الأسطورة الأمريكية إنه تم اختراعها في نيويورك 1853، لكن أول وصفة معروفة لـ"البطاطس المقلية في شرائح أو نشارة" ظهرت في كتاب طبخ عام 1817 مبيعًا للإنجليزي ويليام كيتشنر.

تعتبر رقائق البطاطس، واحدة من أكثر الأطعمة ملاءمة للأطفال وأفضلها في العالم، وأكثرها انتشارًا فى العالم أجمع.
«التوفو النتن»..
باييلا المأكولات البحرية.. إسبانيا
الباييلا.. حيث يمتزج الجمبري وسرطان البحر وبلح البحر والحبار مع الأرز الأبيض والأعشاب المختلفة والزيت والملح.
«التوفو النتن»..
سوم تام.. تايلند
طبق تايلاندي تقليدي لا يمكنك مقاومته، لتحضير أشهر سلطة في تايلاند ضع الثوم والفلفل الحار بالهاون والمدقة.

أضف عصير التمر الهندي وصلصة السمك والفول السوداني والروبيان المجفف والطماطم وعصير الليمون ومعجون قصب السكر والفاصوليا وحفنة من البابايا الخضراء المبشورة.
«التوفو النتن»..
أرز بالدجاج.. سنغافورة
غالبًا ما يُطلق عليه "الطبق الوطني "لسنغافورة، يتم تقديم هذا الدجاج المطهو على البخار أو المسلوق فوق أرز زيتي معطر، مع شرائح الخيار.
«التوفو النتن»..

تاكو.. المكسيك
التوفو النتن.. جنوب شرق آسيا

لا شئ يجهزك حقًا لرائحة أحد أغرب الأطباق على وجه الأرض، ويعد التوفو ذو الرائحة الكريهة أحد أكثر الأطعمة شهرة في جنوب شرق آسيا.

رائحة تخمير التوفو تغلب على الكثيرين ولا يستطيعون التخلص من الذاكرة لأشهر، فهل يستحق الذوق الإلهي الأسطوري هذا الجهد حقًا.

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