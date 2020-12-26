الحكومة الليبية: زيارة وزير دفاع تركيا لطرابلس تعرقل حل الأزمة

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، اليوم السبت، أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي.وشددت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان اليوم على أن زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس ولقاءه بقادة الجماعات المسلحة تأجيج للحرب.ووصل وزير الدفاع التركي إلى مطار معيتيقة الليبي في وقت سابق اليوم، وحضر حفل عسكري لحضور تخريج طلبة تابعين للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.