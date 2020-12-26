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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليون و38 ألفًا و759 حالة إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:19 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 261 وفاة و10 آلاف و285 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفقًا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، ارتفعت بذلك الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 71 ألفًا و620 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى مليونيّ و38 ألفًا و759 حالة، بينهم 580 ألفًا و941 حالة لا تزال إيجابية، بينما تعافى مليون و386 ألفًا و198 شخصًا من إصابتهم بالفيروس.

ورغم انخفاض أعداد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بشكل ملحوظ عن الأعداد المسجلة بالأمس، لكن نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات الكشف ارتفعت خلال اليوم الأخير إلى 12.8%، حيث لم يُجر خلال اليوم الأخير سوى 81 ألفًا و285 اختبارًا للكشف عن الإصابة، في مقابل 152 ألفًا و334 اختبارًا تم إجراؤها في اليوم السابق.

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