داوود أوغلو: حكومة «أردوغان» تحجر على حرية الصحافة
السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:37 م
آية حسنيطباعة
انتقد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، اليوم السبت، اتخاذ الحكومة التركية قرار بإغلاق قناة «أولاي» المعارضة.
وقال داود أوغلو خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية على قناة «TV5» التركية: عندما تحتاج هذه الحكومة إلى عنوان يصفها في المستقبل، فسوف يطلق عليها «حكومة الإغلاق»، وفقا لموقع تركيا الآن.
وأضاف: «كما تغلق تلك الحكومة القنوات التلفزيونية، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الجامعات، وتغلق أيضًا على تركيا نفسها. نحن نمر بهذه العملية».
وتابع داود أوغلو: «بجانب الضغوط التي تمارس على المؤسسات الصحفية، يقال لهم يمكنكم البث ولكن بشرط: شطب هذه الأسماء، فهذه جريمة خطيرة، وهي انتهاك واضح لحرية الصحافة».
وقال داود أوغلو خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية على قناة «TV5» التركية: عندما تحتاج هذه الحكومة إلى عنوان يصفها في المستقبل، فسوف يطلق عليها «حكومة الإغلاق»، وفقا لموقع تركيا الآن.
وأضاف: «كما تغلق تلك الحكومة القنوات التلفزيونية، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الجامعات، وتغلق أيضًا على تركيا نفسها. نحن نمر بهذه العملية».
وتابع داود أوغلو: «بجانب الضغوط التي تمارس على المؤسسات الصحفية، يقال لهم يمكنكم البث ولكن بشرط: شطب هذه الأسماء، فهذه جريمة خطيرة، وهي انتهاك واضح لحرية الصحافة».