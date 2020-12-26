الأردن.. انتهاء حظر التجوال الشامل

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بانتهاء الحظر الذي استمر 24 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.ومن المقرر أن يسمح لحملة التصاريح الإلكترونية بالحركة والتنقل خلال فترة حظر التجول الجزئي.وسجل الأردن أمس الجمعة 1616 إصابة و30 وفاة بكورونا، حسب البيانات الرسمية.