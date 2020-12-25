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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستعرض مسيرة المستشار لاشين إبراهيم (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:06 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
إسلام نصير
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نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقطع فيديو تستعرض فيه مسيرة المستشار لاشين إبراهيم وعطائه في خدمة الوطن وتدرجه في المناصب القيادية حتى وصل لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتخرج المستشار لاشين إبراهيم في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة حيث حقق العديد من القضايا الهامة.

وانتقل الراحل للعمل بنيابة النقض، وظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017، رشحه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات حيث لعب دورا بارزا في الاستحقاقات الدستورية التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، واستطاع فيها أن يدير المشهد الانتخابي بكفاءة واقتدار.

وكان قد غيب الموت صباح اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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