أنباء عن توتر الأوضاع بالعراق بعد انتشار عناصر «عصائب الحق» في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن أنباء بشأن توتر الأوضاع في العاصمة بغداد بعد انتشار عناصر ميليشيا عصائب الحق في المدينة، واعتقال قوات الأمن 6 منهم، وفق ما ذكرت قناة العربية.وقالت مصادر عراقية إن ميليشيا عصائب الحق تهدد الحكومة بعد اعتقال بعض عناصرها وتطالب بإطلاق سراحهم.وذكرت المصادر أن تصعيد ميليشيا عصائب الحق جاء بعد اعتراف أحد عناصرها باستهداف المنطقة الخضراء.