خالد تاج الدين يروج لأغنيته مع عمرو دياب: «حاجة من بتوع زمان»
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:44 م
حسين الجنديطباعة
روج الشاعر خالد تاج الدين لأغنيته «وأنا معاك» التي سيصدرها المطرب عمرو دياب ضمن ألبومه الغنائي الجديد اليوم في الثامنة مساءً.
وقال خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»:«إن شاء الله الساعة ٨ مساء هتسمعوا حاجة رومانس كده من بتوع زمان #وأنا_معاك للهضبة #عمرو_دياب
#خالد_تاج_الدين #خالد_عز #عادل_حقي».
وقال خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»:«إن شاء الله الساعة ٨ مساء هتسمعوا حاجة رومانس كده من بتوع زمان #وأنا_معاك للهضبة #عمرو_دياب
#خالد_تاج_الدين #خالد_عز #عادل_حقي».