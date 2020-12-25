وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن رفض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية بسبب رفض الإدارة رحيله عن الفريق للاحتراف.





وطلب مصطفى محمد الرحيل والاحتراف الخارجي، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الإدارة بشكل نهائي.





وأوضح المصدر أن اللاعب ممتنع عن التدريبات خلال الأيام الماضية، بداعي معاناته من الإرهاق، مشيراً إلى أنه يكتفي بخوض تدريبات تأهيلية خفيفة دون المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم يغادر النادي الأبيض.





وتأتي محاولات مصطفى محمد للضغط على إدارة الزمالك للموافقة على احترافه، وعدم بقائه مع الفريق خلال الفترة الحالية.



