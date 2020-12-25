طارق تهامى ناعيًا لاشين إبراهيم: أدى دوره الوطنى بكل أمانة

نعى الكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي فقده الوطن صباح اليوم، بعد أن أدى دوره فى إدارة انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، بكل أمانة وانضباط.وقال طارق تهامي في بيان رسمي أصدره منذ قليل، إن الفقيد بذل كل الجهد اللازم للعبور بسفينة الانتخابات إلى بر الأمان، مستخدمًا أدوات القاضى العادل لمنح كل المتقدمين حقوقهم الدستورية، في الترشح والدعاية ومتابعة إعلان النتائج بكل دقة وشفافية.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفقيد الراحل وقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لغرفتى البرلمان، الشيوخ والنواب، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية.وتضرع طارق تهامى إلى الله العلى العظيم بأن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر.